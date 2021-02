Neumünster

Anlass für Mohrs Kritik ist die Zusammensetzung des beratenden Projektbeirates zur Erstellung des Masterplan Mobilität Neumünster. Neben Vertretern aus Politik, Verwaltung, der Wirtschaft und verschiedener Verbänden hatte das externe Planungsbüro einen Vertreter aus dem Kinder- und Jugendbeirat vorgeschlagen. „Sollte sich in diesem städtischen Gremium niemand finden, rückt ein Vertreter des Jugendverbandes in den Projektbeirat“, beschloss der Planungs- und Umweltausschuss während seiner öffentlichen Sitzung am letzten Mittwoch.

Kein schönes Signal für die Demokratie

„Dass die Politik den Jugendverband (JVN) in diesem Gremium nicht berücksichtigt, ist kein schönes Signal für die zarte Pflanze der Demokratie im Zusammenhang der Partizipation“, schreibt Dietrich Mohr in seinem offenen Brief. Er finde nach wie vor, dass der Verband mit seinen gut 18000 Mitgliedern aus insgesamt 40 Vereinen an diesen Tisch gehöre. „Wir bilden das gesamte Spektrum der jungen Gesellschaft in Neumünster ab“, betont der Vorsitzende des JVN. Er würde es begrüßen, wenn die Jugend, nach aktueller Beschlusslage vertreten durch den Kinder- und Jugendbeirat, mindestens zwei Stimmen erhalte. „Habt keine Angst vor der Jugend, deren Interessenvertreter, deren Kritik und konstruktiven Vorschlägen“, wendet sich Dietrich Mohr an die Politik.

Niemand hat Angst vor den Vorschlägen junger Menschen

„Niemand aus dem Planungs- und Umweltausschuss hat Angst vor den Vorschlägen junger Menschen“, sagt Thomas Krampfer auf Nachfrage. „Das ist nicht richtig.“ Man habe sich während der Sitzung für den Kinder- und Jugendbeirat als Vertreter im Projektbeirat entschieden, weil er ein Gremium der Stadt ist. „Damit ein Projektbeirat effektiv arbeiten kann, muss man die Zahl der Teilnehmer begrenzen“, so die Erfahrung des Ausschussvorsitzenden. „Wir haben die Teilnehmerzahl bereits während der Sitzung auf über 22 Personen erweitert.“

Ein Sitz mehr macht keinen Unterschied

„Da der Projektbeirat schon entsprechend groß ist, macht doch der eine Sitz mehr oder weniger keinen Unterschied“, findet Dietrich Mohr. Zumal der Beirat nicht zum Entscheidungsgremium zähle und den fachplanerischen Arbeitsprozess lediglich durch die Bewertung von fachplanerischen Fragestellungen und die Aktivierung seiner Mitglieder für das Beteiligungsverfahren begleite.

Ältere Menschen besser vertreten

„Mit jeweils einer Person vom Seniorenbeirat, vom Sozialverband und dem Behindertenbeauftragten ist die ältere Generation viel stärker vertreten als die Kinder und Jugendlichen der Stadt“, führt Mohr aus.

„Sie sollen hier später leben und arbeiten, auch wenn es uns nicht mehr gibt. Sie sollten sich nicht darüber ärgern, was wir hinterlassen haben. Geben wir ihnen doch mit großer Stimme die Chance, die Zukunft mitzugestalten“, heißt es in seinem Offenen Brief. Die Botschaft ist angekommen. „Wir werden die Zusammensetzung des Projektbeirates um den JVN erweitert“, teilt Thomas Krampfer mit. „Auch um des lieben Friedens willen.“