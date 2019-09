Am Donnerstag, 5. September, werden zwei Fluchttreppen an der Awo-Kindertagesstätte Bollerwagen am Haart mit einem 100 Tonnen-Kran montiert. Dazu muss die Straße in Höhe Hausnummer 13 - 15 gesperrt werden. Die Sperrung gilt von 6 bis 23 Uhr. Die Kita ist an dem Tag geschlossen, teilte die Stadt mit.