SWN Verkehr will mehr Neumünsteraner zum Umsteigen auf den ÖPNV animieren und ergänzt seinen bestehenden Busfahrplan um das Mobility-on-demand-Angebot Hin & Wech. Ab Morgen können Fahrgäste die Anrufsammeltaxis per App buchen. Linienwege und Fahrplan orientieren sich am Bedarf.