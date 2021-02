Neumünster

Die langen Wartezeiten auf Termine im Bürgerbüro hatten in der Vergangenheit (kn-online berichtete) für Kritik gesorgt. Seit September wurden auch Termine im Internet vergeben. Allerdings ist das Bürgerbüro wegen der Corona-Auflagen auch nur spärlich besetzt, rund die Hälfte der Mitarbeiter sitzt im Homeoffice und steht damit für Präsenztermine gar nicht zur Verfügung.

Thorben Pries: Kapazitätserhöhung um 50 Prozent

Die Aufstockung des Personals entspreche einer Kapazitätserhöhung um 50 Prozent, kündigte Thorben Pries, Büroleiter des Oberbürgermeisters, jetzt an. Begleitend ist ein Bündel an Maßnahmen vorgesehen, um die Situation im Bürgerbüro ab März zu lindern. So werden zukünftig Termine auch längerfristig und nicht nur drei Wochen im Voraus vereinbar werden.

Lesen Sie auch: Hotline überlastet: Termine im Bürgerbüro Neumünster gibt es nur nachts

Zukünftig sollen täglich zwischen 9 und 10 Uhr freigewordene Termine auf der Homepage der Stadt wieder freigeschaltet werden, kündigt der Büroleiter an. Dazu hat die Stadt eine große Bitte: Wenn Termine nicht wahrgenommen werden können, sollten diese unbedingt storniert werden, damit andere Bürger sie nutzen können.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Dienstleistungen online möglich

Im Februar dieses Jahres seien trotz der Einschränkungen durch Corona 1165 Termine im Bürgerbüro abgearbeitet worden, im vergangenen Oktober zu "normalen Zeiten" seien es 1721 gewesen. Außerdem seien, so Pries, Dienstleistungen wie Führungszeugnisse oder Wohnberechtigungsscheine auch ohne persönliche Vorsprache im Büro möglich, sodass auch auf diesem Wege viele Bürger ihre Anliegen haben erledigen können. Weitere Details und Vordrucke dazu stünden auf der Homepage der Stadt www.neumuenster.de

Senioren-Freitag im Bürgerbüro nach Alphabet

In der Gruppe der Seniorinnen und Senioren über 60 Jahre vermutet die Stadt offensichtlich die Klientel, die mit Terminvergaben übers Internet eher weniger anfangen kann. Deshalb wird fürs Bürgerbüro der Senioren-Freitag eingeführt. Von 8 bis 12 Uhr können ältere Menschen ohne Termin ins Bürgerbüro kommen, verspricht die Stadt. Um den Andrang zu steuern, ist die verfügbare Zeit allerdings alphabetisch nach Familiennamen aufgeteilt: A-F 8 bis 9 Uhr, G-K 9 bis 10 Uhr, L-R 10 bis 11 Uhr, S-Z 11 bis 12 Uhr.