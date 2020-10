Tragt Masken, haltet Abstand, tragt Verantwortung. Mit dieser Bitte appelliert das Bürgernetzwerk Nähmaschine an die Vernunft der Neumünsteraner Bevölkerung und hat deshalb eine ungewöhnliche Demonstration organisiert. Morgen startet sie erstmals auf dem Kleinflecken.

Von Susanne Wittorf