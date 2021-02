Menschen mit Behinderung kämpfen in der Corona-Zeit mit vielen Problemen: Nur wenige Besucherinnen und Besucher dürfen in die Wohnstätten kommen, die Arbeit dort ist eingeschränkt, Hygieneregeln müssen trainiert werden. Ein Besuch beim Lebenshilfewerk in Neumünster, wo 325 Menschen arbeiten.