Neumünster

Die 13. Auflage der Messe Nordpferd war bereits im März dieses Jahres von April auf den 27. bis 29. August verschoben worden. Die Corona-Zahlen hätten die Großveranstaltung, die alle zwei Jahre auf dem Messegelände in Neumünster über die Bühne geht und zuletzt 2019 mehr als 30.000 Besucher anzog, unmöglich gemacht.

Veranstaltern fehlt es an Planungssicherheit

Auch aktuell, trotz sinkender Infektionszahlen, reicht den Veranstaltern die Planungssicherheit nicht aus. "In der verbleibenden Zeit ist es nicht mehr möglich, eine wirklich schöne und gut organisierte Messe aufzustellen, mit der Sie als Besucher und Pferdefreunde zufrieden wären", schreibt das Nordpferd-Team mit Arnold Thomsen-Koch, Janne Ovens und Birgit Wolf in ihrer Mitteilung zur Absage, die zutiefst bedauerten, leider gebe es keine andere Möglichkeit.

Neuer Termin für die Nordpferd im April 2023

Die Messemacher geben aber auch einen Ausblick auf das Jahr 2023. Dann soll die Messe für Pferdefreunde vom 21. bis 23. April in der bekannten Form in den Holstenhallen Neumünster öffnen. Damit bliebe die Nordpferd in ihrem Zweijahresrhythmus. Für 2022 empfehlen die Veranstalter einen Besuch auf der Horsica in Kassel vom 18. bis 20. März (Info: www.horsica.com).