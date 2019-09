Millionen für neues Zentrum der Bildung

Neumünster

In dem Technikum wollen die drei Regionalen Berufsbildungszentren der Stadt rund 100 Schüler pro Jahr aufnehmen und in mehreren wissenschaftlich-technischen Berufen ausbilden.

Gebaut wird an der Riemenschneiderstraße Neumünster

Das gemeinsame Technikum der drei Regionalen Bildungszentren Elly-Heuss-Knapp-, Theodor-Litt- und Walther-Lehmkuhl-Schule soll auf dem Grundstück der EHKS-Außenstelle an der Riemenschneiderstraße (bis 2011 Wippendorfschule) entstehen. Ministerin und Stadtrat beschrieben das Projekt einhellig als „Leuchtturm“ und „Meilenstein“ der beruflichen Bildung.

Nutzung auch für andere Schulen

In acht Laboren und acht Klassenräumen werden künftig Schüler in den Ausbildungsgängen Biologisch-technische Assistenz (BTA), Chemisch-technische Assistenz (CTA), Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz (MTLA) unterrichtet. Die Ausbildungen dauern im Schritt drei Jahre. Die Räume sollen außerdem als Schülerlabore für andere Schulen zur Verfügung stehen und für die Begabtenförderung oder Projekte wie „ Jugend forscht“ genutzt werden.

Ärzte finden kaum noch Personal

Der Bedarf an den Fachkräften ist groß, Kliniken und Laborärzte finden kaum noch das erforderliche Personal. „Deshalb ist es richtig, seit 2017/18 in Neumünster wieder diese Fachkräfte auszubilden“, betonte die Ministerin. Da die derzeitigen Laborkapazitäten an den drei RBZ nicht ausreichen, investiert Neumünster jetzt. Die Baukosten von rund 9,1 Millionen Euro reduzieren sich für die Stadt um die 1,5 Millionen vom Land.

Die Kliniken und Laborärzte unterstützen die Ausbildungsgänge schon jetzt mit Gerätschaften und anderen Dingen, weil sie hoffen, dass sie dadurch die jungen Leute nach ihrer Ausbildung in Neumünster halten und einstellen können.

Einen Bauunternehmer gibt es noch nicht

Ein Problem haben sich die Neumünsteraner allerdings selber geschaffen: Nach langen Diskussionen und Planänderungen hat die Ratsversammlung festgelegt, dass das Technikum in Modulbauweise entstehen soll. Entsprechend ist es auch ausgeschrieben worden, aber noch steht nicht fest, ob es überhaupt ein geeignetes Bauunternehmen gibt (und wenn ja: zu welchem Preis).

Baustart in Neumünster eigentlich 2020

Das wird sich demnächst entscheiden. Sollte es kein konkurrenzfähiges Angebot geben, muss für die klassische Bauweise neu ausgeschrieben werden. Dann steht der Baubeginn in den Sternen. Stadtrat Hillgruber wollte sich gestern auch auf Nachfrage nicht einmal auf das Jahr des Baubeginns festlegen lassen. Geplant ist eigentlich Frühjahr 2020, Eröffnung dann etwa zwei Jahre später.

Ministerin Prien weiß um diese Schwierigkeiten und mahnte den Stadtrat sehr sanft: „Das muss jetzt bald losgehen. Wir haben ja eine Vereinbarung.“ Bis zum Ende der Wahlperiode des Landtags muss an der Riemenschneiderstraße etwas stehen; das ist voraussichtlich im Mai 2022.

