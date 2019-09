Daniel Günther eröffnet Nordbau

Neumünster

Denn eines der größten europäischen Bauprojekte - die geplante Querung des Fehmarnbelts - steht diesmal im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung.

Im Ringen um mehr Lärmschutz bei die Anbindung des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels will Schleswig-Holstein den Druck auf den Bund erhöhen: "Es kann nicht sein, dass Berlin uns auffordert, dazu Vorschläge zu machen, um dann zu sagen: Es ist kein Geld da", sagte Günther am Mittwoch bei der Eröffnung der 64. NordBau in Neumünster.

Daniel Günther : Projekt Fehmarnbel-Tunnel dürfe nicht die Puste ausgehen

Das umstrittene Verkehrsprojekt sei für Schleswig-Holstein von "unglaublich großer Bedeutung", so Günther. Noch sei allerdings viel Arbeit zu leisten, um das Vorhaben zu realisieren. Mit Blick auf die Kritik von Umweltschützern und Anwohner im Raum Ostholstein betonte der Ministerpräsident: "Es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen und das Projekt Hand in Hand umzusetzen." Allerdings dürfe man nicht riskieren, dass dem größten Infrastrukturprojekt Europas auf der Zielgeraden die Puste ausgeht. Für die Bauwirtschaft im Norden sei der Fehmarnbelt-Tunnel eine "Riesenchance". Alleine direkt durch den Bau würden 3000 Menschen beschäftigt.

Lesen Sie auch: Riffe sollen Fehmarnbelttunnel stoppen

Das milliardenteure Tunnelprojekt gehört in diesem Jahr zu den Schwerpunktthemen der weltgrößten Kompaktmesse der Bauwirtschaft. Auch die Botschafter Dänemarks, Finnlands und Norwegens plädierten in Neumünster für den Bau des Projektes. Während in Deutschland noch Tausende von Einwendungen gegen den Tunnel abgearbeitet werden müssen, haben die Dänen bereits 860 Millionen Euro aufgebracht und mit dem Bau der Fabrik für die Tunnelelemente und dem Bau des Tunnelportals auf dänischer Seite bereits begonnen.

Das ist die Nordbau Die Nordbau ist die größte Kompaktmesse fürs Bauen im nördlichen Europa und seit mehr als sechs Jahrzehnten Forum für die Bauwirtschaft aus dem Ostseeraum. Jedes Jahr präsentieren sich 840 Aussteller aus 13 Ländern. Erwartet werden bis zum Sonntag wieder mehr als 60.000 Besucher. Die Messe richtet sich an Fachbesucher mit Vorträgen ebenso wie an Häuslebauer und Renovierer. Außerdem gibt es einen Info-Tag für Schüler.

Sportstätten und SmartHome

Auch in diesem Jahr informieren mehrere Sonderschauen über Entwicklungen der Branche. So befasst sich der Schwerpunkt "Sportstätten der Zukunft" mit dem Thema Sportstättensanierung und wie Sportstätten der Zukunft aussehen sollen und was sie leisten müssen.

Alles zur Nordbau in Neumünster lesen Sie hier.

Die Sonderschau "Lebensräume gestalten + SmartHome" geht unter anderem dem Trend moderner Haustechniksteuerung per Klick nach. Ein weiterer Schwerpunkt ist unter dem Motto "digitale Baustelle Part 2" auch in diesem Jahr die voranschreitende Digitalisierung auf der modernen Baustelle.