Corona reduziert das Stellenangebot

Neumünster

„Obwohl sich die Zugänge in Arbeitslosigkeit im Vergleich zum April um 25,5 Prozent verringert haben, führen die fehlenden Abgänge und das durch Corona-Beschränkungen stark reduzierte Angebot an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu dem neuerlichen Anstieg der Zahl betroffener Menschen“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster. 596 mehr Arbeitslose als noch im April (plus 5,9 Prozent) und sogar 1569 mehr als vor einem ein Jahr (plus 17,3 Prozent) weist die aktuelle Statistik aus. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 5,7 Prozent. Im April lag sie bei 5,4 Prozent, im Mai des letzten Jahres bei 4,9 Prozent.

Weniger Betroffene schaffen den Weg aus der Arbeitslosigkeit

Die aktuellen Zahlen weisen seit den Corona-bedingten Einschränkungen von Mitte März 2020 bis Ende 4606 neue Betroffene aus, die sich arbeitslos gemeldet haben, das sind laut Arbeitsagentur 421 oder 8,4 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allerdings seien die Zugänge aus Erwerbstätigkeiten auf 1919 um 43,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Zusammen mit den deutlich um 41,4 Prozent gesunkenen Abgängen aus Arbeitslosigkeit macht das die deutliche Steigerung bei den Gesamtzahlen aus.

Anzeige

Rendsburg-Eckernförde verzeichnet 17,9 Prozent mehr Arbeitslose

Im Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde stieg die Zahl der Arbeitslosen Ende Mai auf 6671 Frauen und Männer an, das macht gegenüber dem April ein Plus von 6,3 Prozent und gegenüber dem Vorjahr von 17,9 Prozent aus. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 4,7 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 4,0 Prozent.

Weitere KN+ Artikel

In der Stadt Neumünster stieg Arbeitslosigkeit um 16,3 Prozent

Für das Stadtgebiet von Neumünster meldet die Arbeitsagentur aktuell eine Arbeitslosenquote von 9,2 Prozent, vor einem Jahr lag diese noch bei 8,0 Prozent. Im Vormonat, dem April, betrug die Quote noch 8,8 Prozent. Insgesamt sind in der Stadt 3980 Frauen und Männer arbeitslose gemeldet, das sind 557 oder 16,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster