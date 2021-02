Neumünster/Bordesholm/Kronshagen

Das herrliche Winterwetter zog am Montag und Dienstag bereits die ersten Schlittschuhläufer an den Einfelder See in Neumünster – im flachen Uferbereich an der Einfelder Schanze drehten die ersten „Eistouristen“ vorsichtige Runden auf Kufen. Die Polizeidirektion warnt aber eindringlich: Trotz der zwei Frostnächte sind die Eisschichten auf den Seen in Mittelholstein noch sehr dünn und brüchig.

Polizeisprecher Sönke Petersen teilte gestern mit, dass Beamte in Einfeld bereits am Montag immer mit kleineren Gruppen, überwiegend Familien, das Gespräch suchten, um über die Gefahren aufzuklären. „Diese waren im Endeffekt auch einsichtig“, so Petersen. Auch wenn es sich beim Einfelder See um ein relativ flaches Binnengewässer handelt, ist dieser trotzdem an seiner tiefsten Stelle 8,20 Meter tief, fügte er hinzu. Auch die Nortorfer Polizei fuhr am Dienstagmorgen alle Seen in ihrem Einzugsgebiet ab. Zwar sichteten sie keine Eisgänger, warnten aber ebenfalls vor dem Betreten von Warder See, Pohlsee oder Brahmsee. Die Eisstärke reiche nicht zum Betreten aus.

Jugendliche gehen auf Eisfläche des Bordesholmer Sees

An der Badestelle des Bordesholmer Sees waren gestern auch „Menschen-Spuren“ auf der Eisschicht zu erkennen. Thomas Schunack, Pächter der Seeterrassen, berichtete gestern davon, dass gegen Mittag drei Jugendliche an der Einstiegstreppe in der Mitte des Steges aufs Eis gegangen seien, sich ein Loch gemacht und gebadet hätten. Ordnungsamtsleiter Sven Ingwersen vom Amt Bordesholm wollte das Verhalten nicht kommentieren.

Aber auch er warnte eindringlich vor dem Betreten der Eisfläche. „Jeder müsste eigentlich wissen, dass das Eis noch nicht trägt.“ Wegen der winterlichen Witterungslage hat das Amt Bordesholm aber die drei publikumsstarken Bereiche am See – Badestelle, Amtmannspark und Vogelwiese – mit neu gekauften Rettungsleitern ausgestattet.

Warnschilder im Domänental

Solche Leitern und entsprechende Warnschilder hat auch der Bauhof in Kronshagen in den vergangenen Tagen unter anderem im Domänental am Ufer platziert. Man könne sich den Warnungen vor einem Betreten der Eisflächen nur anschließen, heißt es aus dem Rathaus. Die Feuerwehr war am Sonntag alarmiert worden, nachdem ein Hund im Eis eingebrochen war. Er konnte sich dann aber selbst befreien.

Wehrführer Christian Esselbach weist dennoch darauf hin, dass Spaziergänger ihre Vierbeiner am besten anleinen, bevor sie auf das brüchige Eis laufen und sich selbst und die Einsatzkräfte bei einem möglichen Einsatz gefährden.

Westensee ist gefährlich und friert nie ganz zu

Oliver Schodt, Wehrführer in Felde, warnt auch vor der Gefahr auf dem Westensee. Dieser friere auch bei längeren Minustemperaturen im zweistelligen Bereich nie vollständig zu. Immer gebe es Eisabrisskanten. Eine Eisrettung übt die Feuerwehr zwar unter Sicherheitsauflagen, sobald es die Bedingungen zulassen. „Doch eine realistische Rettung ist nur in Ufernähe möglich“, sagt Schodt.

Wer sich weiter hinaus wage und einbreche, dem blieben nur wenige Minuten im eiskalten Wasser. In den vergangenen Jahren hat es am Westensee keine Eiseinbrüche gegeben. Die Einsatzkräfte verzichten sicherlich gerne weiter darauf.

