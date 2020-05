Nortex öffnet nach 52 Tagen Pause wieder das Geschäft: Das Modehaus in Neumünster reagiert damit auf die neuesten Lockerungen der Corona-Regeln für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein. "Am Sonnabend werden wir wieder auf ganzer Fläche eröffnen", sagt Nortex-Geschäftsführer Kai Först.