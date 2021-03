Das Modehaus Nortex im Grünen Weg in Neumünster öffnet nach dem Lockdown am Montag, 8 März, ab 9.30 Uhr wieder seine Türen. Das durchdachte Hygienekonzept biete Kunden wie Mitarbeitenden ein höchstes Maß an Sicherheit, betonte Geschäftsführer Kai Först am Wochenende.