In der Fußball-Landesliga Holstein empfängt der SV Tungendorf am Sonnabend den SV Eichede II. Anpfiff ist um 14 Uhr auf dem städtischen Kunstrasen in Neumünster. „Wir müssen die gleiche Effektivität an den Tag legen wie beim Hinspielsieg“, fordert Tungendorfs Coach Marco Frauenstein.