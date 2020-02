Modellbaumesse in den Holstenhallen

Neumünster

In den Holstenhallen an der Justus-von-Liebig-Straße 2-4 in Neumünster gibt es in den sieben Hallen und dem Foyer jede Menge zu schauen und zu erleben. Hobby-Modellbauer finden Gesprächspartner und dürfen nach Herzenslust fachsimpeln. Das Programm ist für Enthusiasten ebenso geeignet wie für die ganze Familie, verspricht der Veranstalter, die Ochtruper Veranstaltungs GmbH.

13 Modelleisenbahnen in Neumünster zu sehen

Vor Ort sind 13 Modelleisenbahnen in den verschiedenen Maßstäben - von der kleinsten Bahn im Maßstab 1:220 bis hin zu Großbahnen der Baugrößen 1:43 oder 1:22,5 in detailreichen Miniaturlandschaften. Manche Clubs oder Privatiers nehmen weite Anreisen in Kauf, um in Neumünster ihre Werke zu präsentieren.

Züge sind zum Teil über 100 Jahre alt

Liebhaber nostalgischer Züge kommen auf der Messe ebenfalls auf ihre Kosten. So zeigen etwa Bodo Schenck und Jens Paustian aus Eckernförde eine 50 Quadratmeter große Fahranlage in den größeren Formaten 0 und I; ihre Stücke sind teilweise mehr als 100 Jahre alt.

„Cortina 62“ ist riesengroß

Die größte aufgestellte Spielzeugeisenbahn „Cortina 62“ wird von zwei Enthusiasten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen präsentiert. Auf rund 30 Metern Länge und einer bebauten Miniaturlandschaft von ungefähr 85 Quadratmetern präsentiert sich die wohl größte Märklin-Nostalgieanlage ihrer Art. Mindestens 15 Züge können gleichzeitig unterwegs sein.

Neben den Schienenfahrzeugen, den ferngesteuerten Autos und Trucks sind moderne Radlader, Kräne und Co. sowie schwergewichtige Trecker und Feuer-wehrmodelle in Aktion zu erleben.

100 Quadratmeter großes Wasserbecken

Das 100 Quadratmeter große Wasserbecken in Halle 4 wird Schauplatz maritimer Übungen und Erlebnisfahrten sein. Echte Schauläufe gehören ebenfalls zum Programm der Modellbau SH: Auf einer 200 Quadratmeter großen Strecke im Foyer der Halle 4 gehen rund 40 Fahrer an den Start. Sie zeigen beim Schaufahren mit ihren aufgemotzten Rennwagen spektakuläre Shows.

Auf dem Truck-Gelände in Halle 2 bewegen Freizeitkapitäne der Landstraße ihre Baustellenfahrzeuge, Trecker und Lkw über Stock und Stein.

Zusätzlich bieten gut 60 Verkaufsstände den Sammlern und Besuchern alles rund um das Hobby Modellbau/Modelleisenbahn.

An zwei Tagen in Neumünster geöffnet

Die Holstenhallen sind das größte Messegelände Schleswig-Holsteins. Geöffnet ist die Veranstaltung am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt, Kinder von sechs bis unter 14 Jahren zahlen 5 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Im vergangenen Jahr war die Messe ungewöhnlich gut besucht.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.