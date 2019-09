Sieben Jahre nach dem tödlichen Kopfschuss auf einen Mann (41) in einer Wohnung am Hauptbahnhof Neumünster will das Kieler Landgericht die mysteriöse Bluttat vom 8. Juni 2012 in einem aufwendigen Indizienprozess klären. Zur Aufklärung muss das Gericht ein kriminalistisches XXL-Puzzle zusammensetzen.