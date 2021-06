Dicker Qualm stand am Sonnabendnachmittag über dem Stadtteil Wittorf in Neumünster. Per Radiodurchsage wurden die Anlieger der Müllsortierung in Wittorferfeld gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 18 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand im Griff.