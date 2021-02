Neumünster

Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sollen sich in Workshop kreativ austoben können, kündigt das Museum an. Handwebmeisterin Kirsten Rolle zeigt die Grundlagen der Technik live in einem Videochat. Angemeldete Kinder erhalten einen Link und die Zugangsdaten für das Projekt. Dann können sie Fragen an die Expertin richten und sich gegenseitig über ihre Arbeit austauschen.

Zugangsdaten und Material kommen per Post

Die Zugangsdaten für den Workshop und auch das notwendige Material zum Bilder weben geht nach der Anmeldung per Post an die Kinder. Dabei seien hinsichtlich Farben, Formen und Material der Fantasie sind beim Bilderweben kaum Grenzen gesetzt, so das Museum. Für die Teilnahme an dem Workshop werden ein digitales Endgerät wie ein Tablet oder ein PC mit Webcam und Headset benötigt. Das ganz soll über die Internet-Browser Google Chrome oder Microsoft Edge funktionieren. Technische Voraussetzungen sind ein Endgerät oder PC mit Webcam und ggf. Headset sowie die Browser Google Chrome oder Microsoft Edge.

Die Teilnahme an dem Workshop kostet 10 Euro. Anmeldungen sind bis zum 12. Februar per E-Mail unter buchung@tuch-und-technik.de erforderlich. Maximal acht Kinder können am Sonnabend, 20. Februar, von 10 bis 12 Uhr mitmachen.