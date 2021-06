Neumünster

Viel Platz hat Oliver Schaffer dafür im Museum bekommen - und den braucht er auch. Elf riesige Schaukästen für die einzelnen Dioramen stehen schon in der großen Halle des Museums. Dazwischen 105 Kisten Playmobil, zig Säcke mit Streumaterialien, eine ganze Batterie Sprühdosen mit unterschiedlicher Farbe und dazwischen ein Mann, der Stück für Stück Facetten der Stadtgeschichte entstehen lässt.

Neumünsters Geschichte bunt dargestellt

Der Fahrplan steht, am Freitag, 18. Juni, soll die Ausstellung „Playmobil Spielgeschichte(n) - Stadthistorie neu inszeniert“ eröffnet werden. Drei Wochen hatte Schaffer für den Aufbau einkalkuliert. Die Bilder entstehen in seinem Kopf – er habe keinen exakten Bauplan. „In den Kisten sind mehr Figuren, Häuser und Einzelteile, als ich brauche“, sagt er.

Das, was am Ende auf den Tischen steht, klingt angesichts von einer Million Einzelteilen und rund 300.000 Figuren, die zu seiner Sammlung im Melsdorfer Lager gehören, noch immer gigantisch. „Für die Ausstellung werde ich am Ende 5000 Figuren und bestimmt 50.000 Einzelteile verbaut haben.“

Die Stationen der Stadtgeschichte stehen fest. Von der Stadtgründung mit Vicelin im 12. Jahrhundert, der Funktion am Rande des Ochsenweges zwischen Dänemark und Hamburg, über das Handwerk im Mittelalter, das Transportwesen im 19. Jahrhundert, dem Villenviertel Marienstraße, den Pferde- und Viehauktionen in den Holstenhallen bis hin zur Holstenköste reicht der Reigen in den großen Vitrinen. Die werden durch viele Schlaglichter in kleinen Schaukästen ergänzt.

Schaffers Playmobilwelt ist immer gewaltfrei

„Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt“, sagt Schaffer und meint, dass es in seiner bunten Welt keine Gewalt gibt. Beispiel gefällig? Im Diorama der Holstenköste steht eine Polizeistation. Es gibt Polizisten, die anderen den Weg weisen, und es gibt auch ein Gefängnis für Verbrecher. Da es Böse aber nicht gibt, hat Schaffer daraus einen Schafstall gemacht. Der ist Teil eines Gewinnspiels, bei dem die Zahl aller Schafe in den Dioramen ermittelt werden muss.

Tag für Tag wächst die Ausstellung. „Für den Aufbau gibt es nur eine Regel“, sagt Schaffer. Es darf alles verwendet werden, was zur Playmobilwelt gehört. Kombinieren ist erlaubt, verformen bestehender Teile nicht, nur das Lackieren von Einzelteilen ist gestattet. Rosafarbene Häuser verkaufen sich als Spielzeug gut, in der Marienstraße wirken sie aber seltsam. Also wird umgespritzt. Ein Grund, warum die Ausstellung hinter Glas ist, denn mit Farbe sind die Figuren nicht mehr ungiftig. Auch das Haus vom Tierpark entsteht nach einem Foto und ist leicht zu erkennen.

Was es nicht gibt, wird neu kreiert

Manches wird einfach umfunktioniert. „Eine Popcornmaschine gibt es bei Playmobil nicht, also habe ich eine Museumsvitrine umlackiert und mit Amaranth als Popcorn gefüllt“, erklärt Schaffer seine kreative Lösung. Aufgepeppt werden die Szenarien mit unterschiedlichem Streugut von Holzspänen über Aquarienkies, Steinsplit, Douglasienrinde bis hin zu getrockneter Petersilie. „Die changiert im Licht und gibt dem Ganzen Struktur“, verrät er einen seiner Tricks.

Schon beim Aufbau gerät man ins Staunen, was trotz abstrakter Darstellung mit dem Plastikspielzeug die Realität doch erkennbar macht. Am Ende sind es die kleinen Details, die Schaumkrone auf dem Bier, die Würstchen beim Gelage und vieles mehr, die auch einen zweiten und dritten Blick spannend machen. Wer ganz genau hinschaut, kann in jedem Diorama einen Fehler finden, den der Künstler extra eingebaut hat.

Ausstellung beginnt am Freitag im Tuch und Technik

Die Ausstellung „Playmobil-Spielgeschichte(n) - Stadthistorie neu inszeniert“ wird vom 18. Juni bis zum 10. Oktober täglich (außer montags) von 9 bis 17 Uhr im Museum Tuch und Technik gezeigt. Aufgrund der Pandemie dürfen aktuell nur 20 Besucher gleichzeitig in die Ausstellung. Deshalb gibt es jeweils ab 9 Uhr zweistündige Zeitfenster, die man sich für seinen Besuch telefonisch (04321/559580) oder spontan vor Ort reservieren kann. Der Eintritt für Kinder ab sechs Jahre kostet 3 Euro, Erwachsene zahlen 6 Euro eine Familienkarte kostet 11 Euro.