Wieder Musik in der Vicelinkirche

Neumünster

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird in den Gottesdiensten um 10 und 11.30 Uhr statt der nicht möglichen Jugendmesse von Joseph Haydn mit dem Capellchor des Bach-Chores Neumünster von Georg Philipp Telemann die Pfingstkantate „Schmückt das frohe Fest mit Maien“ für Sopran, Violine und Basso continuo aus dem „Harmonischen Gottesdienst“ aufgeführt. Die Hamburger Sopranistin Annika Mendrala, Anna Melkonyan mit ihrer Barockvioline und Karsten Lüdtke an der Orgel werden musizieren.

Am Pfingstmontag, 1. Juni, gibt Karsten Lüdtke an der großen Orgel um 18 Uhr ein Konzert, in dem unter anderem die beiden monumentalen Werke Fantasie und Fuge g-moll (BWV 542) und Praeludium und Fuge Es-Dur (BWV 552) von Johann Sebastian Bach und Olivier Messiaens Le banquet celeste aufgeführt werden. Wegen der Begrenzung der Zuhörerschaft wird ein Eintrittspreis von sieben Euro erhoben.

Am Sonntag Trinitatis, 7. Juni, wird um 18 Uhr sozusagen eine Musikreise in Zeiten von Corona angeboten. Das zweite Konzert der Reihe „Come in Italia“ wird aus dem Herbst vorgezogen, weil das ursprünglich vorgesehene Konzert mit dem Trompeter Christoph Semmler wegen der noch unklaren Infektionsgefährdung durch Blasinstrumente nicht stattfinden kann.

Werke aus dem Frühbarock

Unter Einsatz der historischen italienischen Orgel von Pietro Orsi aus Bologna in der Vicelinkirche entführen Anna Melkonyan (Barockvioline) und Karsten Lüdtke an der Orsi-Orgel mit Sonaten für Violine und Basso continuo des Frühbarock von Dario Castello, Biagio Marini, Carlo Fontana in das Land, in dem die Zitronen blühen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Bei beiden Konzerten ist das Tragen eines Schutzmaske verpflichtend, teilt Kantor Lüdtke mit.

Seit Mitte März durften im öffentlichen Raum keine Konzertveranstaltungen stattfinden, Karfreitag und Ostern waren komplett musikfrei. „Vor allem die freiberuflich tätigen professionellen Musiker sind dadurch in massive Existenznot geraten“, sagt Karsten Lüdtke. Jetzt könne es endlich wieder losgehen.