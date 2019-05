Neumünster

Die Stationen zeigen wie in den Vorjahren interessante Ausstellungen, bieten kurzweilige Führungen, viele kreative Angebote und spannende Programme für kleine und größere Besucher. Dabei gilt: Am jeweils ersten Ort bezahlt man fünf Euro Eintritt, bekommt einen Stempel auf die Hand und hat dann an allen weiteren Stationen freien Eintritt. Kinder und Jugendliche sind kompett frei.

"Musik mit dem Webstuhl"

An vielen Stationen gibt es ein Gläschen Sekt oder ein anderes Getränk gratis und sie laden zu einem Snack ein. Das kann jeder Anbieter individuell entscheiden. Das Motto lautet: "Kommen Sie, flanieren Sie, verweilen Sie..."

Im Museum Tuch+Technik locken Experimente der Ausstellung "Mathematik zum Anfassen". Die Maschinen werden immer wieder rattern, und die Ensembles der Musikschule geben kurze Konzerte. "Um 20 Uhr planen wir eine besondere ,Musik mit dem Webstuhl'", sagte Musikschulleiter Stefan Back.

Auch das " Update " der KN ist dabei

Erstmals ist das " Update" der KIELER NACHRICHTEN im Hause der Sparkasse Südholstein an der Kieler Straße 1 auch ein Standort. Hier zeigt die Künstlergruppe "Kunst & Bündig" die Werke ihrer 13 Mitglieder. "Eigentlich wollten wir das in unserer Galerie am Großflecken machen, und so steht es auch noch im Programmheft. Leider mussten wir vorher dort ausziehen", sagt der Sprecher Dirk Ralfs.

"Shoretea" spielt rockige und ruhige Töne

Kurzfristig gelang der Wechsel ins Update. Dort gibt es in der Kultournacht auch Livemusik von der Band "Shoretea", die rockige und ruhige Töne anschlägt und sowohl Cover- als auch eigene Songs spielt. Alkoholfreie Getränke sind an dem Abend kostenlos. Die "Weinvertikale" bietet Weine und Cocktails an.

Kostenloser Shuttlebus

Es gibt während der Nacht einen kostenlosen Shuttlebus, der die Orte im 20-Minuten-Takt miteinander verbindet. Die allermeisten Anlaufstellen liegen ohnehin in der Innenstadt. Etwas weiter draußen sind nur das Logenhaus an der Carlstraße 63, das Bürgerstift an der Goebenstraße 20 und die Gerisch-Stiftung an der Brachenfelder Straße 69.

Das Faltblatt mit allen Programmpunkten und dem Bus-Fahrplan gibt es an vielen Stellen in der Innenstadt, bei den beteiligten Häusern und hier.

