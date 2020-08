Am Sonntag, 16. August, spielt um 11 Uhr die Band „Hôtel du Nord“ beim musikalischen Frühschoppen in der Herbert-Gerisch-Stiftung an der Brachenfelder Straße 69. Leichtfüßig und voller Hingabe würdigen "Hôtel Du Nord" eine große Ära französischer Musikkultur, den Swing Manouche.