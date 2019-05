Der Einfelder See wird am Sonnabend, 18. Mai, zum großen Treffpunkt: Unter dem Motto „Mein See - mein Ziel - mein Einfeld" soll es mit viel Spaß um den See gehen. Die besondere Zahl (Einfeld feiert sein 875-jähriges Bestehen) spielt dabei eine Rolle: Die Strecke wird genau 8,75 Kilometer lang sein.