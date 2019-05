Neumünster

Ob „Mighty Quinn“, „Davy's on the Road Again“, „Ha! Ha! Said The Clown“, „Fox on the Run“, „Blinded by the Light“, „Pretty Flamingo“ oder „Do Wah Diddy Diddy“ – die Songs und Versionen von Manfred Mann sind legendär. Mit seiner Earth Band startete er von London aus durch. Heute gehört die Gruppe zu den populärsten Bands der Musikgeschichte – und trotz seiner 78 Jahre steht der Vollblutmusiker noch immer auf der Bühne.

Stadtwette im Fernsehen

Live-Musik gibt es am 27. Juli auch von der Horst & Hoof Band - mit Moderator Horst Hoof und seinen Bandkollegen Dennis Brandau und Jan Röschmann. Sie spielen Hits aus mehreren Jahrzehnten Popmusikgeschichte.

Bevor Manfred Mann die Bühne betritt, sind zunächst die Besucher der Sommertour gefragt. Am Montag vor der Veranstaltung erhält Neumünster seine Stadtwette. Das Fernsehen wird live vom Großflecken berichten.

