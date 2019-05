Neumünster

In dieser Woche war ein vom Betreiber, den Stadtwerken Neumünster (SWN), bestellter externer Gutachter im Bad am Stadtwald, um nach der Ursache zu suchen. „Wir erwarten sein Gutachten am Montag und hoffen, dass wir den Mechanismus dann innerhalb weniger Tage reparieren können“, sagte SWN-Sprecher Niklas Grewe auf Anfrage.

Eigentlich eine ideale Kombination

Die Schwimmhalle mit der 50-Meter-Bahn und das neu gestaltete Freibad mit Nichtschwimmer-, Kinder- und Sprungbecken waren im Hause SWN als ideale Kombination erdacht worden. Bei schönem Wetter sollten das Dach und die Seitenwände geöffnet werden und ein schönes Ensemble mit dem Freibad geben.

Nicht genug Rettungsschwimmer

Daraus wurde in diesem Jahr noch nichts, denn zur Eröffnung am 17. Mai war es zu kühl, und für das folgende Wochenende mit herrlichem Wetter hatte Badleiter Tom Keidel sich verspekuliert und nicht genug Rettungsschwimmer in den Dienstplan eingetragen.

Am Sonntag wird das Freibad voraussichtlich geöffnet

Allerdings kann und soll das Freibad bei Sonne auch bei defektem Hallendach geöffnet werden. Für dieses Wochenende sind bis zu 28 Grad vorhergesagt. Am Sonntag wird das Freibad voraussichtlich geöffnet, am Sonnabend ist es noch nicht sicher, so die SWN.

