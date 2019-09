Nach Großfeuer beim TSE - Missgeschick soll Brandursache sein Beim Sportverein TS Einfeld (TSE) Neumünster wird wieder nach vorn geblickt. Nach dem Großfeuer vor einer Woche kündigt der Vorstand an, bald wieder ein Vereinsheim zu haben. Der Verein steht zum Pächter seiner - abgebrannten - Gaststätte, der durch ein Missgeschick den Brand ausgelöst haben soll.

Von Thorsten Geil

Am Dienstag vor einer Woche stand das Vereinsheim des Turn- und Sportvereins Einfeld in Neumünster in Flammen. Quelle: Daniel Friederichs