Eigentlich sollten die beiden Polizeibeamten am Sonnabend um 20.34 Uhr einen Streit zwischen einem 16- und einem 17-Jährigen am Hauptbahnhof in Neumünster schlichten. Dann wurden sie, wie die Polizei Neumünster am Sonntagmittag bekanntgab, selbst zum Angriffsziel.