Beim TS Einfeld geht es langsam voran

Neumünster

„Es ist wichtig für die Mitglieder und alle Einfelder, dass nun wieder ein beliebter Treffpunkt im Stadtteil geöffnet hat“, teilte der Vereinsvorsitzende Rüdiger Schmitt mit. Das hat nur geklappt, weil Handwerksbetriebe und die Energieversorger trotz guter Auftragslage schnell und unbürokratisch gearbeitet haben; auch viele ehrenamtliche Helfer haben mit angepackt. Das Vereinsheim war am 3. September komplett niedergebrannt.

Alte Öffnungszeiten in der Gaststätte

Vereinswirt Sascha Milivojevic bietet jetzt in der kleinen Gaststätte im rückwärtigen Teil des Geländes wieder die gewohnten Öffnungszeiten an; das soll so bleiben, bis der Neubau fertig ist. Bis dahin wird aber noch viel Zeit ins Land gehen.

Schadenssumme noch nicht ermittelt

Mit dem Abriss des Brandgebäudes kann weiterhin nicht begonnen werden, da die offizielle Schadenssumme noch nicht von Gutachtern ermittelt wurde. Schmitt: „Unser Ziel ist es, dass die Ruine bis spätestens zu Weihnachten der Geschichte angehört, um dann im Frühjahr 2020 mit den Vorbereitungen für einen Neubau beginnen zu können. Für diese Planungen hat der Krisenstab alle Sparten und Mitglieder aufgefordert, Ideen einzubringen, die auf einer Vereinsratssitzung im November zusammengetragen werden. Der Kontakt zu einem Architektenbüro ist hergestellt.“

Baugenehmigung für Container

Der TSE-Vorstand erwartet in Kürze die Baugenehmigung für die provisorischen Container, um weitere Umkleide- und Duschkabinen zur Verfügung stellen zu können. Die kleinen Kabinen im Tennisheim sind für volle Mannschaftsstärken im Fußballbereich nämlich nicht ausgelegt. Auch eine Container-Geschäftsstelle soll in 24 Stunden nach Baugenehmigung errichtet werden. Bis dahin ist der Vorstand immer montags zwischen 18 und 20 Uhr im „neuen Sportheim“ zu erreichen, so Rüdiger Schmitt.

Viel Hilfe aus ganz Neumünster

Die „überragende Hilfs- und Spendenbereitschaft von Privatpersonen und Unternehmen der letzten Wochen“ ebbt laut Schmitt nicht ab. Immer noch werden neue Hilfsprojekte gestartet. „Wir werden nicht müde werden, uns immer wieder für die unfassbare Unterstützung von allen Seiten zu bedanken, auch und gerade weil wir wissen, dass wir diese Hilfe vermutlich nie wieder gut machen können“, so Schmitt.

