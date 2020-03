Nach dem Feuer: Haus ist unbewohnbar

Neumünster

Bei dem Brand am Dienstagmorgen waren die Wohnungen im Dachgeschoss komplett ausgebrannt. Zwei Menschen kamen ums Leben, zwei sind schwer verletzt und liegen noch im Krankenhaus. Ein 42-jähriger Mieter war in Panik aus etwa 13 Metern Höhe in den Hof gesprungen und gestorben. Bei der gezielten Suche in den noch glühenden Trümmern fanden Feuerwehrleute eine verkohlte Leiche. Polizeisprecher Sönke Hinrichs: „Wir konnten die Person leider noch nicht identifizieren.“

In dem Haus in Neumünster wohnten zwölf Menschen

Zwei Mieter der Dachgeschosswohnungen werden noch immer stationär im Friedrich-Ebert-Krankenhaus behandelt. Einer hatte sich beherzt in das Sprungtuch der Berufsfeuerwehr gerettet, leidet aber noch an den Folgen einer Rauchvergiftung. Ein zweiter Mann war auf das Vordach des Nachbarhauses gesprungen und hatte sich dabei an den Sprunggelenken verletzt. Alle vier Personen waren Mieter in dem Haus. Nach Angaben von Stadtsprecher Stephan Beitz wohnten in dem Haus zwölf Menschen.

Das Haus in Neumünster ist komplett gesperrt worden

Das vierstöckige Wohn- und Geschäftshauses (Baujahr 1890) ist von der Bauaufsicht und einem Statiker untersucht und aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt worden; die Mieter mussten es räumen. Beitz: „Auf jeden Fall muss die Fassade gestützt werden. Dort wird ein Gerüst aufgestellt werden.“ Die Christianstraße wird vermutlich noch für mehrere Tage zwischen Parkstraße und Esplanade gesperrt bleiben.

„Da können wir so nicht reingehen“

Das Treppenhaus ist für Feuerwehr und Polizei begehbar, aber der Dachboden nicht. Dort standen gestern noch die verkohlten Dachsparren und drohten zu kippen. „Da können wir so nicht reingehen“, sagte Polizeisprecher Sönke Hinrichs. Spezialisten des Informations- und Kommunikationszugs der Polizei in Eutin waren darum mit einer Drohne vor Ort, um das Haus von oben filmen und inspizieren zu können. Gleichzeitig war die Berufsfeuerwehr mit der Drehleiter gekommen, um Amtshilfe zu leisten. Feuerwehrleute begannen damit, die Dachkonstruktion einzureißen.

Die Polizei bittet Zeugen des Brandes (Dienstag gegen 6 Uhr), sich unter Tel. 945-0 zu melden.

