Die Stadt Neumünster hat zum 1. August 31 neue Auszubildende eingestellt. Aufgrund des tragischen Unglücks in Kiel, als bei der Vorstellung der Auszubildenden eine junge Frau starb, verzichtet die Stadtverwaltung in diesem Jahr auf ein Pressegespräch und einen Fototermin.

"Das Unglück in Kiel erschüttert uns alle zutiefst"

„Die Städte, Kreise und Gemeinden sind eine solidarische kommunale Familie. Das Unglück in Kiel erschüttert uns alle zutiefst. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen und den Auszubildenden der Landeshauptstadt Kiel“, teilte Oberbürgermeister Olaf Tauras mit. Seine Anteilnahme hat er auch der Stadt Kiel übermittelt.

31 neue Azubis in Neumünster in 2020

Insgesamt stellt die Stadt Neumünster in diesem Jahr 31 Nachwuchskräfte ein. Am 1. März nahmen bereits vier Brandmeisteranwärter ihren Dienst bei der Berufsfeuerwehr auf, ehe am 1. April ein Oberbrandinspektoranwärter folgte. Fünf Stadtinspektoranwärter und fünf Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten sowie neun Erzieher/innen in der praxisintegrierten Ausbildung nahmen am 1. August ihren Dienst auf. Am 1. September 2020 folgt ein Azubi zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Stadtbücherei, und sechs angehende Notfallsanitäter/innen folgen im Oktober und November.

Neben den 31 Auszubildenden besetzt die Stadt in diesem Jahr auch 14 Stellen für Freiwilligendienste in städtischen Kindertagesstätten und am Förderzentrum Fröbelschule sowie eine Stelle als FSJ Politik im Kinder- und Jugendbüro.

„Mit der Vielzahl der besetzten Stellen möchten wir auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen setzen und jungen Menschen eine Perspektive bieten“, sagte Olaf Tauras

