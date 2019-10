Aus dem Vollen schöpfend

Neumünster

Unter dem gemeinsamen Motto „Aus dem Vollen schöpfen“ luden neun christliche Gemeinden in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr in Neumünster zu einem Besuch in ihre Kirchenhäuser. Mit einem eindringlichen Vortrag erinnerte die Kirchengemeinde Anschar an den Bombenangriff, der ihre Kirche auf den Tag genau vor 75 Jahren, am 25. Oktober 1944, zerstörte. Detailliert beschrieb Referent Karsten Baden-Rühlmann den Luftangriff, bei dem 180 Flugzeuge ihre Bomben gezielt auf Neumünster abwarfen. „Der brennende Kirchturm ragte wie eine riesige Fackel über der Stadt, im Inneren wurden Orgel und Altar völlig zerstört, 293 Menschen verloren in dieser Nacht ihr Leben“, führte Baden-Rühlmann aus. „Der Krieg ist immer ein Zuviel an Tod, an Leid, an Zerstörung“, mahnte er.

Lyrik in der Vicelinkirche

Im Schein unzähliger Kerzen erlebten die Besucher eine lyrische Lesung in der Vicelinkirche. Insgesamt 20 Texte und Gedichte zu den Themen Nacht, Herbst, Mensch und biblische Motive hatte Pastorin Simone Bremer ausgewählt, vorgetragen wurden sie von sieben Mitgliedern des kirchlichen Literaturkreises und der Hörspielgruppe. Elke Timm war tief beeindruckt von der Frage „Wer bin ich?“ des inhaftierten Dietrich Bonhoeffer und von der Suche nach einer erfüllten Lebensweise in Rainer Maria Rilkes Gedicht „Herbsttag“. Damit möglichst viele Besucher in den Genuss der Lesung kommen konnten, bot die Vicelinkirche Textzyklen von jeweils einer halben Stunde an.

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) lud zum Kerzenlabyrinth

Zeitunabhängig war das Angebot der Selbständigen Ev.-Luth. Kirche (SELK) in der Gartenstadt. Ein Kerzenlabyrinth führte die Besucher durch den gesamten Kirchenraum. „Beim Gang durch das Labyrinth zählt jeder Schritt“, erläuterte Pastor Klaus Bergmann. „Im Zentrum steht das Kreuz. In der christlichen Tradition führt das Labyrinth zur Mitte des Glaubens: zu Christus. Man hat das Ziel ständig vor Augen, erreicht es aber nicht direkt. Man erlebt Umwege als Gewinn“, sagte der Pastor.

Das konnten die Besucher nur bestätigen: „Man fährt komplett runter. Das Angebot vermittelt Achtsamkeit und Entschleunigung“, hieß es.

St. Maria-St. Vicelin mit Impulsen zu Martin Luther und Maria

In der katholischen Kirche St. Maria-St. Vicelin begrüßte Walburga Lutz die Gäste am Eingang mit einem heißen Tee. „Unser Programm stößt auf großes Interesse“, freute sich das Gemeindeglied. 70 Besucher lauschten den Impulsen Pfarrer Peter Wohs’ zum Thema Martin Luther und Maria, die er im Wechsel mit der Musik von Organistin Maike Zimmermann und Sopranistin Birgit Glatz vortrug.

Musik zum Thema Dankbarkeit in der neuapostolischen Kirche

Musikalisch ging es auch in der neuapostolischen Kirche zu. Nach Mitmachaktionen und einem offenen Gesprächskreis boten Jurij Krivorotov (Klavier, Percussion, Gesang) und Irene Castro de Sousa (Sopranflöte, Gesang) ein modernes Repertoire zum Thema Dankbarkeit dar.

Mit einer Taizéandacht schloss die Wittorfer Johanneskirche ihr buntes Programm zur „3. Nacht der Kirchen“ ab. „Sehr schön, vielen Dank!“, lautete die einhellige Meinung der Besucher.

