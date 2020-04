Ab Freitag, 1. Mai, fahren die Stadtwerke Neumünster (SWN) das Angebot im Stadtverkehr Neumünster wieder hoch. Von Montag bis Freitag gilt der reguläre Fahrplan, nur am Wochenende und an den Feiertagen gibt es weiterhin Einschränkungen. Die Busse fahren nun auch wieder den Tierpark Neumünster an.