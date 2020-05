Neumünster kann durchatmen

Neumünster

„Aus unserem Alltag sind Mund- und Nasenmasken derzeit nicht mehr wegzudenken“, wandte sich Felix Brümmer an die rund 15 anwesenden Mitglieder des Bürgernetzwerkes Nähmaschine, die stellvertretend für ihre 130 Mitstreiter zur Maskenübergabe auf dem Museumsvorplatz erschienen waren.

Masken bleiben Mangelware

„Spätestens mit der Maskenpflicht im öffentlichen Raum wurde der potenzielle Schutz für andere zur Mangelware“, führte der Armutspräventionsmanager der Stadt aus. Dass die Nähmaschine mit ihrer größten Einzelspende von 2500 Stoffmasken nun diejenigen kostenlos mit waschbaren Stoffmasken versorge, die über wenig Geld und soziale Ressourcen verfügen, könne man dem Verein gar nicht hoch genug anzurechnen. „Damit sind Ihre selbstgefertigten Masken eine wertvolle Unterstützung bei der Vorbeugung von Corona-Infektionen in Neumünster“, unterstrich Felix Brümmer.

Masken für bedürftige Menschen

In der kommenden Woche wird er die Masken an verwaltungsinterne und -externe Stellen, die direkt mit der Zielgruppe in Kontakt sind, vermitteln. „Die Sozialen Dienste, die Beratungsstellen sowie die Betreuungsangebote der Wohlfahrtsverbände und der freien Träger werden die Mundschätzchen an Menschen mit entsprechenden Bedarfen weitergeben“, erklärte er das Procedere.

Knapp 10.000 Masken wurden in vier Wochen genäht

Es gehörte von Anfang an zum Konzept des Bürgernetzwerkes, dass die ehrenamtlich genähten Masken an Vereine und Institutionen gespendet wurden, die sie dann an ihre Mitglieder, Mitarbeiter und bedürftige Personen weitergaben. Nach diesem Prinzip wurden im letzten Monat knapp 10.000 Masken an die Stadt, an Neumünsteraner Schulen, an Arztpraxen, ans Frauenhaus, an Altenheime, an die Suchtberatung, an Neumünster TV, an die Brief- und Paketzusteller, an die Jugendhilfeeinrichtung Iuvo, an die Arbeiterwohlfahrt, an die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz, an die Flüchtlingshilfe und die Kitas, an die Schulsanitätsdienste, die Herbstsonne, das Café Jerusalem, an die betreuten Grundschulen und die Musikschule, an das Museum Tuch + Technik, an das Technische Betriebszentrum, die Stadtbücherei und schließlich am Freitag an bedürftige Neumünsteraner Bürger verschenkt.

