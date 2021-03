Neumünster

Die Stadt Neumünster kooperiert für diese moderne Art der Bezahlung mit der Firma Smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Die wird bis zum 15. März die Automaten auf den zwölf bewirtschafteten Parkplätzen mit der nötigen Technik ausrüsten.

Bislang mussten Autofahrerinnen und Autofahrer sich möglichst präzise entscheiden, wie lange sie parken möchten, und für den entsprechenden Zeitraum einen Parkschein kaufen und im Fahrzeug hinterlegen.

Man braucht kein passendes Kleingeld mehr

„Jetzt braucht man kein passendes Kleingeld mehr. Und auch die Zeiten sind vorbei, in denen man sich verschätzte und einen Strafzettel bekam oder aber einen Parkschein mit 30 Restminuten wegwarf oder an einen anderen Autofahrer verschenkte“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras, als er am Freitag das System auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus vorstellte und sich „über diesen zeitgemäßen Service“ freute.

Das Handyparken funktioniert so: Der Autofahrer muss sich eine von sieben verschiedenen Park-Apps auf sein Smartphone laden. Mit der App seiner Wahl startet er (oder sie) nach dem Einparken den Vorgang, und am Ende muss er ihn wieder beenden. Die App löst dann den Bezahlvorgang aus - so wie der Kunde es hinterlegt hat. In manchen modernen Autos funktioniert das sogar schon ganz automatisch über das Navigationssystem.

Der Vorteil der neuen Bezahlmethode: Es wird minutengenau nur die Zeit abgerechnet, die man wirklich parkt. Für diesen Komfort kassieren die App-Anbieter aber unterschiedliche Zuschläge auf die Parkgebühr; manche ermöglichen auch eine ticketlose Ein- und Ausfahrt in Parkhäuser oder vereinfachen die Suche nach freien Parkplätzen.

Strafzettel gibt es weiter analog

Ob ein Auto einen digitalen Parkschein hat, erkennen die Kontrolleure des Kommunalen Ordnungsdienstes am Kfz-Kennzeichen. „Wir geben das Kennzeichen in unser System ein und bekommen dann sofort eine Meldung, ob hier die Bezahlung im Hintergrund läuft, oder ob jemand vergessen hat, einen Parkschein zu ziehen“, sagte Peter Prziwara vom Kommunalen Ordnungsdienst am Freitag. Dann bekommt man einen Strafzettel, auch auf ganz herkömmliche Art und Weise.

Seit etwa zwei Jahren ist auf den Parkplätzen am Rathaus und auf dem Waschpohl das Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte möglich. „Alle anderen städtischen Automaten werden wir bis Ende 2022 auch mit diesem System ausrüsten“, sagte Fachdienstleiter Jan Duve. Aber auch danach wird man weiterhin ganz herkömmlich ein paar Münzen in den Automaten werfen und sich einen Parkschein ziehen können.