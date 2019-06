Neumünster

Die Stadtverwaltung hat diesen Bereich in den ersten Tagen der Baumaßnahme intensiv beobachtet und sich zur Installation der Ampel entschlossen. So sollen längere Staus in der Preetzer Landstraße vermieden und das Abbiegen von der Preetzer Land- in die Kieler Straße erleichtert werden, teilte die Stadt mit.

Alle Geschäfte sind erreichbar

Die weist auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Geschäfte und Dienstleister am Helmut-Loose-Platz erreichbar sind. "Zudem ist der Bauleiter der Stadt jeden Donnerstag um 8.30 Uhr als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort auf dem Helmut-Loose-Platz", teilte die Stadt mit.

Der Wochenmarkt ist für die Dauer der Baustelle umgezogen.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.