Neue Citymanagerin kennt die Stadt schon

Neumünster

Sina Herz ist seit 1. November bei der Wirtschaftsagentur Neumünster angestellt und soll, wie ihr Vorgänger, Veranstaltungen und Aktionen organisieren, die die Menschen in die Innenstadt ziehen. Ihr Vorgänger hatte damit in knapp neun Jahren einigen Erfolg.

"Passt gut zum Team in Neumünster "

Aus einer Reihe interessanter Bewerbungen, so die Chefin der Wirtschaftsagentur, Iris Meyer, hätten sie und der Stadtmarketing-Beirat sich recht schnell für Sina Herz entschieden. "Die Konstellation und ihre Erfahrungen sprachen für Frau Herz. Wir glauben auch, dass sie gut zum Team passt", sagte Dirk Iwersen, stellvertretender Vorsitzender des Beirats. Iris Meyer sagte, die professionelle Bewerbung mit einer eigenen Internetseite und ihre Persönlichkeit hätten für Frau Herz gesprochen.

Aufgewachsen in Kiel

Sina Herz (30) ist gebürtige Starnbergerin, aber in Kiel aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie in Hamburg an der privaten Hochschule "Akademie JAK" Mode- und Textilmanagement mit Schwerpunkt Marketing studiert. Seit 2014 war sie als Kieler Geschäftsstellenleiterin bei der Marketingkooperation der Städte in Schleswig-Holstein beschäftigt.

"An bewährten Dingen werde ich bestimmt festhalten"

Über ihre Pläne wollte Sina Herz noch nichts verraten. "Ich bin neu in Neumünster und werde mich jetzt intensiv einarbeiten. An bewährten Dingen werde ich aber bestimmt festhalten, mein Vorgänger hat ja ein breites Fundament gelegt", sagte sie vor der Presse. Vorgänger Michael Keller war Ende Oktober verabschiedet worden.

Schon als Kind häufig in Neumünster

Unbekannt ist ihr Neumünster aber nicht. "Schon als Kind war ich immer mit meinem Großvater in den Holstenhallen bei den Pferdeveranstaltungen. Auch die Wein-, Stoff- und Schlemmerkösten habe ich mir schon angesehen", sagte sie. Orte wie den Gerisch-Park oder das Museum Tuch+Technik kenne sie natürlich auch bereits. An der neuen Aufgabe hat sie die Vielfältigkeit gereizt - und auch Neumünster, wie sie sagte. Sie überlege, von Kiel nach Neumünster zu ziehen.

Die erste Aufgabe dürfte es sein, die Weihnachtsbeleuchtung wieder an den Start zu bringen. Hier hatte Michael Keller zuletzt noch nicht alle Paten zusammen, die für die Finanzierung sorgen müssen.

Citymanagement wird gerade ausgeschrieben

Dass sie voraussichtlich in wenigen Monaten einen neuen Arbeitgeber bekommen wird, hat Sina Herz vor dem Jobwechsel nicht abgeschreckt. Das Citymanagement wird derzeit ausgeschrieben und soll von der Wirtschaftsagentur zu einem externen Träger wechseln. "Nein, das schreckt mich nicht. Die Welt ist dynamisch", sagte sie.

In der Ausschreibung ist allerdings festgelegt, dass das Personal übernommen werden muss. Das gilt dann auch für die künftige Assistentin von Sina Herz: Insa Scheibel nimmt am 19. November als Nachfolgerin von Eva Manke die Arbeit im Büro am Großflecken auf.

