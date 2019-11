Neue Citymanagerin fängt schon an

Neumünster

Sina Herz (30) hat Mode- und Textilmanagement studiert und war danach in mehreren Unternehmen im Marketing- und Projektmanagement beschäftigt, unter anderem bei Walking Brands und Secret Spot. Sina Herz spricht fließend Englisch, Spanisch und Französisch. Seit 2014 war sie bei der Marketingkooperation der Städte beschäftigt.

Auch als Bloggerin aktiv

Sina Herz hat sich auch als Bloggerin einen Namen gemacht: Unter "Snuuthorse" und "Snuutdog" berichtet sie von Erlebnissen mit Pferden und Hunden.

Arbeitsbeginn in Neumünster am Montag

Nach Informationen unserer Zeitung war Sina Herz so schnell verfügbar, weil sie gerade ein Sabbatical gemacht hat. Am Montag nimmt sie die Arbeit in Neumünster auf, am Dienstag soll sie bei einem Termin in Neumünster vorgestellt werden.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Wirtschaftsagentur Neumünster den langjährigen Citymanager Michael Keller verabschiedet. Er hatte gekündigt und übernimmt am Montag seine neue Aufgabe als Geschäftsführer der Eutin GmbH.

