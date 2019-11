Vom Tabellenstand her hat der SV Tungendorf in der Fußball-Landesliga Holstein am Sonnabend (14 Uhr) beim abgeschlagenen Tabellenletzten SG Neustrand die leichteste Aufgabe. „Egal wie, wir müssen das Spiel gewinnen, alles andere wäre eine große Enttäuschung“, sagt SVT-Coach Marco Frauenstein.