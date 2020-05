Neue Kabel für Eichhof und Solarparks

Neumünster

Auf 3,75 Kilometern werden zwei armdicke Mittelspannungs-Kabel im Erdboden verlegt. Sie verbinden das Umspannwerk Neumünster-Nord (am Kreuzkamp 29) mit dem Gewerbepark. Im Umspannwerk werden außerdem drei zusätzliche Mittelspannungs-Schaltfelder installiert, wie SH Netz mitteilte. Neben dem Ausbau des Stromnetzes werden im Auftrag der SWN auch gleich Glasfaserkabel mit verlegt.

Kabeltrasse verläuft bis zum Gewerbepark Eichhof

Nach unterirdischer Querung des Roschdohler Wegs und anschließender Kabelverlegung werden die Stadtwerke Neumünster und die Tiefbaufirma Max Huss im Auftrag von SH Netz am Mecklenburger Weg/ Stubbenkammer in diesen Tagen die Oberflächen von Gehweg und Straße wieder herstellen. Über die angrenzende Koppel und dann entlang des Eichhofwegs/ Weg am Triangel führt die Kabeltrasse weiter zur Landesstraße 329 (ehemals B 205).

„Nur ein Teil der Baumaßnahme ist nach außen sichtbar. Wir nutzen neben der offenen Bauweise das Horizontalspülverfahren“, sagt Oliver Kerz, Leiter des zuständigen Netzcenters von SH Netz in Neumünster.

Die Leitung wird unter der L 328 verlegt

Derzeit wird am Eichhofweg weiter an dem Graben gearbeitet; die armdicken Kabel liegen dort schon eine ganze Weile bereit. Die Verkabelung der Trasse ist für die erste und zweite Juni-Woche vorgesehen, so SH Netz. Der letzte Bauabschnitt verläuft entlang der L 328 zum Gewerbepark, nachdem die neue Leitung unter der Straße hindurch verlegt wurde. Im Sommer soll alles endgültig fertig sein.

Die Ertüchtigung des Netzes wurde notwendig, weil seit der letzten Kapazitätsberechnung zusätzliche Bedarfe gemeldet wurden, zum Beispiel durch die Solarparks und einen neuen Windpark. Auch eine mögliche Erweiterung des Gewerbeparks Eichhof dürften die Stromfachleute bereits im Blick haben.

Genug Puffer für weitere Solarparks

„Die beiden neuen Leitungen wurden jetzt so dimensioniert, dass sie den neuen Bedarfen gerecht werden. Sie bieten auch ausreichend Puffer, sollten weitere Projekte für Erneuerbare Energien in der Umgebung realisiert werden“, teilte SH Netz mit. Es seien zwei Leitungen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen: Das zweite System springt ein, wenn das erste ausfällt.

Die Schleswig-Holstein Netz AG betreibt für etwa 2,5 Millionen Kunden die Strom- und Gasleitungen in mehr als 1000 Kommunen in Schleswig-Holstein. Mehr als 400 Kommunen halten Anteile an SH Netz.

