Neumünster

Ende Dezember 2020 hatte Dr. Ivo Markus Heer das Amt des Ärztlichen Direktors nach fast sechs Jahren überraschend niedergelegt. Anfang Januar stellte die FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf das Tandem Pace/Schwarz als Interimslösung vor. „Wir haben uns dann die Zeit genommen, gemeinsame Ziele zu entwickeln und uns noch besser kennenzulernen“, sagte Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf, als sie am Mittwoch gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hauke Hansen die Personalie bekanntgab. Ganskopf ist selber erst seit dem Sommer 2020 im Haus.

Der Vorschlag kam aus den Reihen der Chefärzte

Nun aber waren alle Beteiligten sich offenbar sicher, dass Dr. Pace der richtige Mann ist, um in der Leitung des städtischen Krankenhauses an dieser wichtigen Stelle zu wirken. „Der Vorschlag kam aus den Reihen der Chefärzte, das war ein wichtiges Signal. Der Aufsichtsrat hat sich einstimmig für Dr. Pace entschieden“, sagte Hauke Hansen. Man sei Dr. Pace dankbar, dass er in der schwierigsten Corona-Zeit einfach angepackt und mit dafür gesorgt habe, dass das Krankenhaus die Pandemie bislang sehr gut gemanagt habe.

Der Ärztliche Direktor ist in der Krankenhausleitung auf einer Stufe mit dem Pflegedirektor direkt unter der Geschäftsführung angesiedelt. Er ist für die medizinische Ausrichtung und Strategie verantwortlich und in allen medizinischen Fragen der ranghöchste Ansprechpartner. Dr. Pace zeigte sich dankbar für die Ernennung und betonte noch einen weiteren Punkt: „Ich sehe mich auch als ,Außenminister’ des Hauses, besonders im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten.“ Es gelte, die bestmögliche medizinische Versorgung von ganz Neumünster zu sichern.

Italiener mit Wohnsitz in Hamburg

Dr. Pace betonte, dass ihm die Rückendeckung seiner Chefarztkollegen sehr wichtig ist. „Dass sie mich vorgeschlagen haben, macht es für mich noch wertvoller. Sonst hätte ich das Amt aber auch nicht angenommen“, sagte er. Seine klinische Tätigkeit in der Gastroenterologie (Heilkunde für den Magen-Darm-Trakt, Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse) will der neue „Chef der Chefärzte“ aber weiter ausüben. „Das ist mir sehr wichtig. Ich habe aber auch ein tolles Team“, sagte er.

Dr. Andrea Pace (51) ist gebürtiger Römer und Italiener. Er hat in Italien, den USA und in Hamburg studiert und seine medizinische Ausbildung in den USA und am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg bekommen. Von dort kam der Facharzt für Gastroenterologie 2012 als Chefarzt an das FEK. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder (12 und 14) und lebt mit seiner Familie in Hamburg.