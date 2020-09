Bei einer Frau aus dem Irak wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Die Frau war am Montag mit ihrem Mann und drei Kindern in der Erstaufnahme für Flüchtlinge in Neumünster eingetroffen. Die Familie wurde routinemäßig getestet und isoliert, teilte das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge mit.