Neuer Mini-Wochenmarkt startet

Schon vor einer Woche hatte die Firma „Frucht-Ecken“ aus Neumünster dort einen Tag lang ihr frisches Obst und Gemüse angeboten. „Die waren sehr zufrieden und wollen gern regelmäßig wiederkommen“, sagt Hans-Heinrich Doose, der Eigentümer der Fläche.

Vielleicht kommt auch ein Fischhändler

Im Schlepptau sollen am Mittwoch (8. April) Schlachter Mehrens aus Neumünster und eventuell auch ein Fischhändler ihre Wagen dort aufbauen. Von 7.30 bis 12 Uhr ist jetzt künftig jeden Mittwoch Markttag in Wasbek.

Seit November 2019 ist der kleine Einkaufsmarkt geschlossen; mit ihm verschwand die letzte Möglichkeit, in Wasbek Lebensmittel zu kaufen. Nur der „Buurn Bäcker“ betreibt dort weiter eine Filiale. In Zeiten von Corona könnte ein Mini-Wochenmarkt in der mehr als 2000 Einwohner zählenden Gemeinde eine Chance haben, so das Kalkül der Händler.

