Recyclinghof hatte 50.000 Kunden

Neumünster

Heidi und Klaus Domnick aus Neumünster waren völlig überrascht, als ihnen am Mittwoch am Recyclinghof im SWN-Wertstoffzentrum von Geschäftsführer Norbert Bruhn-Lobin Neumünster-Gutscheinkarten im Wert von 300 Euro überreicht wurden. Sie waren die Jubiläumskunden: Zum ersten Mal seit Bestehen knackte der Recyclinghof die Marke von 50.000 Kunden im Jahr.

Kundenzahl am SWN-Wertstoffzentrum steigen

In den letzten fünf Jahren sind die Kundenzahlen am Interkommunalen Recyclinghof kontinuierlich gestiegen von 42.330 im Jahr 2015, 47.920 in 2018, auf über 50.000 im laufenden Jahr. Heidi und Klaus Domnick kommen mehrmals pro Jahr zum Recyclinghof, der nicht nur den Abfall annimmt, sondern auch Gartenbauprodukte verkauft.

Recyclinghof vergrößerte Anfang des Jahres seine Fläche

„Das aktuelle Jahr ist ein sehr erfolgreiches Jahr für den Recyclinghof“, so Bruhn-Lobin. „Anfang des Jahres haben wir die befestigte Fläche vergrößert und so für deutlich mehr Platz und Übersichtlichkeit gesorgt. Bei uns können Sie fast alles loswerden, was in Haus und Garten an Müll anfällt. Außerdem hat sich herumgesprochen, dass wir gute, natürliche Gartenbauprodukte zu fairen Preisen anbieten, die man sich übrigens auch liefern lassen kann.“

Immer informiert: Alles aus Neumünster und Umgebung.