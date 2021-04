Neumünster

„Wir möchten zeigen, dass die Kultur in Neumünster funktioniert und Kraft hat, trotz dieser Ruhe, die seit Monaten um uns herum ist“, sagt Wilhelm Bühse, Museumspädagoge in der Herbert-Gerisch-Stiftung. Dort hat er schon mehrfach mit dem Kunstlehrer Ulf Eichler von der Gemeinschaftsschule Brachenfeld zusammengearbeitet – und so entstand die Idee für „Kunstraum Neumünster“.

Geplant sind 40-minütige, virtuelle Ausstellungen

Ungefähr einmal monatlich soll je eine Künstlerin oder ein Künstler im Mittelpunkt einer 40-minütigen, virtuellen Ausstellung stehen. Das kann im Atelier sein, im öffentlichen Raum oder an jedem anderen Ort in und um Neumünster. Wilhelm Bühse wird dann mit dem Mikrofon durch die jeweilige Ausstellung und ein Gespräch mit den Künstlern führen. Ulf Eichler kommt mit seiner Videotechnik dazu und spielt das Geschehen live ins Internet.

Bühse weiß, dass gerade im Lockdown viele tolle Projekte in Neumünsters Ateliers entstanden sind, die aber mangels Ausstellungsräumen nicht öffentlich gezeigt werden können. „Ich habe beispielsweise einen tollen Künstler kennengelernt, der in den vergangenen Monaten in seinem Keller in Wittorf unheimlich tolle Dinge geschnitzt hat“, sagt Bühse. Dass diese Kunst auch gezeigt werden kann, dafür treten er und Ulf Eichler an.

Es gibt nur eine Bedingung

Interessierte Kunstschaffende können sich bewerben. Aber gesucht werden auch geeignete Ausstellungsräume. Die beiden Organisatoren denken an leerstehende Geschäfte oder andere, gern auch ganz spezielle Räume – oder eine ruhige Ecke in einem Schuhgeschäft; sogar einen Supermarkt können sie sich vorstellen. Eichler: „Die einzige Bedingung ist: Wir brauchen dort ein starkes und stabiles W-Lan.“

Live ins Netz gestreamt werden die Videos unter www.twitch.tv (Rubrik „Kunstraum Neumünster“). Dort werden die Filme auch gespeichert und können später jederzeit angesehen werden.

Kontakt über Wilhelm Bühse, Tel. 0176-10338144 oder wilhelm.buehse@gmail.com