Neumünster

Nach einem erfolgreichen Jahr 2019/2020 hat Julia Jochum-Iwersen die Präsidentschaft für das neue Jahr 2020/2021 an Mailin Huljus übergeben. Sie bleibt aber noch ein weiteres Jahr im Präsidium, denn sie rückt damit in das Amt der Past-Präsidentin.

Als Vize-Präsidentin steht Viktoria Getz der neuen Präsidentin zur Seite. Neue Schriftführerin ist Saskia Grotherr, und das Amt der Schatzmeisterin bleibt bei Sandra Schulz (gewählt für zwei Jahre). Zum neuen Präsidium gehören weiterhin Julia Krieger als Web-Lady und Melanie Nicolaysen als Pressesprecherin.

Anzeige

Die Ladies Neumünster sammeln Spenden

Der Ladies Circle 13 Neumünster (LC) besteht jetzt fünf Jahre. 19 Frauen im Alter von aktuell 29 bis 45 Jahren wirken derzeit in dem Serviceclub mit. Im Fokus der Arbeit steht, Spenden für soziale Projekte zu sammeln, vor allem für Frauen und Kinder.

Weitere KN+ Artikel

Im vergangenen Amtsjahr gingen die Spenden an diverse Vorhaben; so flossen 5000 Euro an den Bunten Kreis im Friedrich-Ebert-Krankenhaus, der sich um die spezielle Betreuung von chronisch und schwer kranken Kindern und deren Eltern nach deren Entlassung in die häusliche Pflege kümmert.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr viele LC-Veranstaltungen ausgefallen und weitere sind abgesagt, zum Beispiel das Charity-Dinner im April sowie die Weinköste und das Schwanenrennen im September.

Weitere Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.