Neujahrskonzert in der Vicelinkirche

Am vergangenen Donnerstag wurden ab 19 Uhr im Clubhaus „Time out“ des Fußball-Oberligisten PSV Neumünster die Gruppen für den TyreXpert-Hallen Masters Cup am 26. Dezember in der Holstenhalle Neumünster ausgelost. Zugelost wurden insgesamt zehn Mannschaften in zwei Gruppen.