Neumünster

Organisiert wurde die 14 Kilometer lange Fahrraddemonstration auf dem Stadtring von Critical Mass Neumünster, einer Gruppe von Radfahrern, die mit regelmäßigen gemeinsamen Fahrten auf ihre Rolle im Straßenverkehr aufmerksam machen. Unterstützung fanden sie durch Attac, Verdi, das Friedensforum, die Klimaschutzaktiven Neumünster, den Umweltverband VCD und den ADFC Neumünster.

Klimakrise nimmt verheerende Ausmaße an

Trotz eisigen Windes und Temperaturen um den Gefrierpunkt konnte der ADFC-Vorsitzende Kurt Feldmann-Jäger am Freitagabend 110 Teilnehmer am Treffpunkt Gänsemarkt begrüßen. „Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klima-Abkommen unterzeichnet“, wandte er sich an die Demonstranten. Zwei Jahre sei es her, dass Millionen Jugendliche auf der ganzen Welt auf die Straße gingen, um für ihre Zukunft zu streiken. „Wir wünschten, wir könnten sagen, dass sich die Dinge seither verbessert haben, dass die Welt gerettet und alles in Ordnung ist – aber das wäre eine Lüge. Die Klimakrise verschlimmert sich und nimmt verheerende Ausmaße an“, beschrieb Feldmann-Jäger die Situation.

Forderung nach Umdenken

„Unter dem Motto: Climatical Mass Neumünster – ökologische Verkehrswende sofort, fordern wir ein Umdenken in der Verkehrspolitik“, sagte er unter dem klingelnden Beifall der Teilnehmer.

Polizeibeamte auf Rädern begleiten die Demonstranten

Pünktlich um 18 Uhr startete der Fahrradtross Richtung Wasbeker Straße, um dort auf den Hansaring zu biegen und die Stadt auf dem rechten Fahrbahnstreifen, gesichert von Polizeibeamten auf Fahrrädern, als Kolonne anderthalbmal zu umrunden.

Pandemie im Vergleich eine Petitesse

Mit von der Partie waren auch Susanna und Franziska Gloe sowie ihre beiden Freundinnen Miriam und Vivian Overkämping. An Friday for Future Demonstrationen hätten sie bisher nicht teilgenommen, sagten die 18-jährigen Neumünsteranerinnen. „Die Sorge um die Pandemie lässt die Klimakrise in den Hintergrund rücken. Wir wollen dazu beitragen, dass sie nicht aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet“, sagte Susanna Gloe. „Das Klima ist entscheidend.“ Das sah Teilnehmer Ulf Döhring ähnlich. „Die Pandemie ist eine Katastrophe“, sagte der Neumünsteraner. „Im Vergleich zur Klimakrise ist sie eine Petitesse.“