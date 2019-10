Neumünster

Am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr meldete sich laut Polizei ein 36-jähriger Anwohner der Plöner Straße bei den Behörden, weil er mehrere laute Geräusche gehört hatte. Er vermutete eine eingeschlagene Fensterscheibe.

"Diese Vermutung erwies sich kurze Zeit später als richtig", sagte eine Sprecherin der Polizei. Beamte des 1. Polizeireviers Neumünster trafen einen 16-jährigen Neumünsteraner in einem dortigen Kiosk an und nahmen ihn vorläufig fest. "Er hatte bereits diverse Tabakwaren in einer Tüte verstaut", so die Sprecherin.

Um in den Kiosk zu gelangen hatte er die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Der 16-jährige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Von RND/kha