Neumünster

Kurz vor Mitternacht fuhr der 50 Jahre alte Mann, der keinen Führerschein besitzt, gegen zwei geparkte Autos und fuhr davon. Eine Streife der Polizei konnte den Mann aber wenig später festnehmen. Der Neumünsteraner fuhr wohl unter Drogeneinfluss, eine Blutprobe wurde entnommen.

Das Auto wurde bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Neumünster bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli gestohlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6300 Euro.

