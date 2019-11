Zum 57. Mal schaut die Welt des Trakehner Pferdes nach Neumünster. Der Hengstmarkt findet von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. November, in den Holstenhallen statt. Los geht es am Donnerstag mit der Musterung der Hengste auf dem harten Boden. Krönender Abschluss ist die Auktion am Sonntag.